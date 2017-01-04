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ПАСЕ снова призывает Минск "срочно ввести мораторий на смертную казнь"
05.01.2017 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. С призывом срочно ввести мораторий на смертную казнь к властям Беларуси обратились генеральный докладчик по вопросам отмены смертной казни Ив Крахтен и докладчик по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.
Заявление прозвучало в среду на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где среди прочего шла речь об очередном смертном приговоре, вынесенном в конце декабря Гомельским областным судом Кириллу Казачку.
"Мы очень обеспокоены этими новостями, потому что за прошлый год таких приговоров было 4. Этот факт посылает негативный сигнал Совету Европы и Парламентской ассамблеи, для которых отмена смертной казни является принципиальным вопросом", — цитирует докладчиков
Парламентарии призвали белорусские власти как можно скорее ввести начать процедуру введения моратория. По их словам, в настоящее время ничего в белорусской Конституции не мешает президенту Беларуси сделать этот шаг. "Мораторий — это вопрос исключительно политической воли", — заметили докладчики.
Кроме того, Ригони с сожалением констатировал, что декабрьская конференция, посвященная отмене смертной казни, которая была организована МИД страны и Советом Европы, не принесла заметных результатов. Он призвал белорусские власти серьезно отнестись к диалогу и и немедленно прекратить смертные казни.
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