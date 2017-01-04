﻿ Беларусь предложила России временно пускать через границу как раньше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь предложила России временно пускать через границу как раньше

05.01.2017 11:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Белорусская сторона предложила МИД РФ на время переговоров по проблеме пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской стороны пропускать всех по ранее работавшим правилам, заявил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.

Беларусь предложила России временно пускать через границу как раньше
© Sputnik / Виктор Толочко
Граница, которой нет: что происходит на белорусско-российском рубеже

Летом 2016 года стало известно, что граждане третьих стран не могут пересекать белорусско-российскую границу. Российская сторона поясняла это усиленными мерами безопасности и угрозой терроризма, а также отсутствием международных пунктов пропуска на данном участке государственной границы. Главы МИД двух стран договорились решить этот вопрос на дипломатическом уровне в ходе двусторонних переговоров. 

По словам Мирончика, специалисты двух стран уже общаются между собой по данному вопросу.

"На время переговоров мы предлагаем придерживаться тех условий, которые действовали ранее", — рассказал Мирончик и добавил, что ответа на это со стороны МИД России пока не было. 

По законодательству еще 1990-х годов граждане третьих стран не могут пересекать границу Беларуси и России,  где отсутствуют международные КПП, однако долгое время российская сторона шла навстречу иностранным гражданам и пропускала их через "обычные" пункты пропуска.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты двух стран продолжают обсуждать будущее порядка пересечения белорусско-российской границы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Минск не видит поводов для спекуляций о ТК ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика