МИНСК, 5 янв — Sputnik. Белорусская сторона предложила МИД РФ на время переговоров по проблеме пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской стороны пропускать всех по ранее работавшим правилам, заявил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.

Летом 2016 года стало известно, что граждане третьих стран не могут пересекать белорусско-российскую границу. Российская сторона поясняла это усиленными мерами безопасности и угрозой терроризма, а также отсутствием международных пунктов пропуска на данном участке государственной границы. Главы МИД двух стран договорились решить этот вопрос на дипломатическом уровне в ходе двусторонних переговоров.

По словам Мирончика, специалисты двух стран уже общаются между собой по данному вопросу.

"На время переговоров мы предлагаем придерживаться тех условий, которые действовали ранее", — рассказал Мирончик и добавил, что ответа на это со стороны МИД России пока не было.

По законодательству еще 1990-х годов граждане третьих стран не могут пересекать границу Беларуси и России, где отсутствуют международные КПП, однако долгое время российская сторона шла навстречу иностранным гражданам и пропускала их через "обычные" пункты пропуска.