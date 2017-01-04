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Премьеры и главы МИД 18 стран Европы встретятся в Минске
05.01.2017 14:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе даст возможность активизировать диалог со многими странами и провести ряд важных мероприятий, заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Республика является членом ЦЕИ с 1996 года, а в 2017-м она стала председательствовать в инициативе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Впервые в независимой истории наша страна возглавила субрегиональную европейскую организацию. Ранее подобного опыта вне постсоветского пространства не было у нашей республики", — рассказал журналистам Мирончик.
Как отметил представитель МИД, в ЦЕИ входят 18 государств Европы, а главная цель организации — недопущение появления новых разделительных линий на континенте и развитие трансграничного сотрудничества.
"Председательство даст возможность и активизировать отношения Беларуси со странами-участницами инициативы. Также в республике пройдут встречи глав МИД, руководителей правительств государств ЦЕИ", — отметил Мирончик.
Во время председательства в организации Беларусь планирует сделать упор на гармонизацию стандартов и таможенных процедур, упрощение правил торговли и услуг и иные межгосударственные проблемы. В планах республики — и придать новый импульс работы ЦЕИ с международными финансовыми институтами.
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Беларусь с начала 2017 года приняла председательство в Центрально-Европейской инициативе (ЦЕИ).
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