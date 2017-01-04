МИНСК, 5 янв — Sputnik. Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе даст возможность активизировать диалог со многими странами и провести ряд важных мероприятий, заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Республика является членом ЦЕИ с 1996 года, а в 2017-м она стала председательствовать в инициативе.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков рассказал, чем будет заниматься Беларусь как глава ЦЕИ

"Впервые в независимой истории наша страна возглавила субрегиональную европейскую организацию. Ранее подобного опыта вне постсоветского пространства не было у нашей республики", — рассказал журналистам Мирончик.

Как отметил представитель МИД, в ЦЕИ входят 18 государств Европы, а главная цель организации — недопущение появления новых разделительных линий на континенте и развитие трансграничного сотрудничества.

"Председательство даст возможность и активизировать отношения Беларуси со странами-участницами инициативы. Также в республике пройдут встречи глав МИД, руководителей правительств государств ЦЕИ", — отметил Мирончик.

Во время председательства в организации Беларусь планирует сделать упор на гармонизацию стандартов и таможенных процедур, упрощение правил торговли и услуг и иные межгосударственные проблемы. В планах республики — и придать новый импульс работы ЦЕИ с международными финансовыми институтами.