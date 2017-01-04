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Литва назначила посла по БелАЭС, МИД Беларуси призвал не политизировать

05.01.2017 14:08 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусский МИД в целом одобряет назначение Литвой посла по вопросам строящейся в Беларуси АЭС, но призывает не политизировать данный процесс.

Напомним, что накануне Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. Должность создана для усиления позиции ответственных ведомств Литвы и для «координации действий в международном масштабе по вопросам проекта БелАЭС». В МИД также сообщили, что Дегутис будет предлагать сформированную позицию Литвы по БелАЭС, связанную с ядерной безопасностью, проблемами защиты окружающей среды, будет также следить за ситуацией в национальном, региональном, международном масштабе, присоединится к координации действий между литовскими ведомствами.

Белорусский МИД прокомментировал назначение сегодня. Во время брифинга пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что наша страна выступает за диалог по вопросам строительства АЭС по линии профильных ведомств.

«Нам пока литовская сторона ничего официально не сообщала ни о круге обязанностей, ни о полномочиях, ни о персоналии такого посла. Вы знаете, что Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств. Тех ведомств, которые занимаются темами энергетики, охраны окружающей среды, экономики, национальных регулирующих органов. Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и мы это можем только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в таком случае это скорее контрпродуктивный шаг», - цитирует Мирончика БЕЛТА.

Напомним, что Белорусская атомная станция недавно вновь оказалась в центре скандала. На стройку доставлен новый корпус реактора для БелАЭС, который по дороге вошел в контакт с опорой контактной сети. В администрации АЭС сообщили, что повреждений не выявлено. По традиции, «экспертиза» была проведена на глазок. Белорусские СМИ растиражировали снимок с заметным «шрамом» на теле корпуса. Литва уже вручила ноту протеста белорусскому послу в связи с шестым по счету за последний год инцидентом на БелАЭС.

 
 
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Белорусский МИД в целом одобряет назначение Литвой посла по вопросам строящейся в Беларуси АЭС, но призывает не политизировать данный процесс.

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