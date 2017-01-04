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Литва назначила посла по БелАЭС, МИД Беларуси призвал не политизировать
05.01.2017 14:08 — Новости Политики | БДГ
Белорусский МИД в целом одобряет назначение Литвой посла по вопросам строящейся в Беларуси АЭС, но призывает не политизировать данный процесс.
Напомним, что накануне Министерство иностранных дел Литвы
Белорусский МИД прокомментировал назначение сегодня. Во время брифинга пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что наша страна выступает за диалог по вопросам строительства АЭС по линии профильных ведомств.
«Нам пока литовская сторона ничего официально не сообщала ни о круге обязанностей, ни о полномочиях, ни о персоналии такого посла. Вы знаете, что Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств. Тех ведомств, которые занимаются темами энергетики, охраны окружающей среды, экономики, национальных регулирующих органов. Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и мы это можем только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в таком случае это скорее контрпродуктивный шаг», - цитирует Мирончика
Напомним, что Белорусская атомная станция
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Белорусский МИД в целом одобряет назначение Литвой посла по вопросам строящейся в Беларуси АЭС, но призывает не политизировать данный процесс.
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