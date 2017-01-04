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МИД Беларуси рассчитывает на придание нормализации отношений с ЕС и США "необратимого характера"
05.01.2017 16:57 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, который 5 января опубликован на
В МИД подчеркивают, что после отмены санкций в феврале 2016 года диалог Беларуси с Евросоюзом развивался в позитивном ключе. "Продолжился рост интенсивности и уровня политических контактов. Состоялись визиты в Республику Беларусь высокопоставленных представителей Европейской службы внешних действий (июнь, ноябрь, декабрь), Европейской комиссии (февраль, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь), спецпредставителя ЕС по правам человека (март), Европейского парламента (май), а также стран-членов Евросоюза", — сказано в тексте.
МИД напомнает, что в ноябре Беларусь посетила делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС в составе постоянных представителей при ЕС всех 28 стран-членов Евросоюза. Новым форматом "структурированного диалога сторон" стало создание координационной группы Беларусь-ЕС, два заседания которой прошли в течение года.
Объемы технической помощи ЕС для Беларуси в минувшем году, по информации МИД, увеличены до 27 млн. евро.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики...
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