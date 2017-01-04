Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, который 5 января опубликован на сайте ведомства.



"Отмена Евросоюзом и США большинства санкционных мер в отношении Беларуси позволяет рассчитывать на придание процессу нормализации отношений необратимого характера, вывод взаимодействия на новый уровень, соответствующий объективному потенциалу и потребностям сторон", — отмечается в обзоре.

В МИД подчеркивают, что после отмены санкций в феврале 2016 года диалог Беларуси с Евросоюзом развивался в позитивном ключе. "Продолжился рост интенсивности и уровня политических контактов. Состоялись визиты в Республику Беларусь высокопоставленных представителей Европейской службы внешних действий (июнь, ноябрь, декабрь), Европейской комиссии (февраль, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь), спецпредставителя ЕС по правам человека (март), Европейского парламента (май), а также стран-членов Евросоюза", — сказано в тексте.

МИД напомнает, что в ноябре Беларусь посетила делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС в составе постоянных представителей при ЕС всех 28 стран-членов Евросоюза. Новым форматом "структурированного диалога сторон" стало создание координационной группы Беларусь-ЕС, два заседания которой прошли в течение года.



"Между Беларусью и ЕС подписана Декларация о партнерстве ради мобильности. Состоялись очередные раунды отраслевых диалогов по экономике и финансам, таможенным делам, экологии. Начат диалог по торговле. Продолжен диалог с ЕС по правам человека. Достигнуты договоренности о возобновлении диалога по энергетике, расширении подобных диалогов на такие сферы, как сельское хозяйство, стандартизация, научные исследования и инновации", — перечислили в МИД.



В министерстве также напомнили, что в мае в Вене при поддержке Еврокомиссии прошел первый Белорусско-Европейский инвестиционный форум. На нем был одобрен мандат Европейского инвестиционного банка на сотрудничество с Беларусью, а также утверждена новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития по Беларуси, предусматривающая взаимодействие банка с белорусским госсектором.



"Беларусь продолжила активное участие в мероприятиях многостороннего формата Восточного партнерства, которое в настоящее время базируется на принципе дифференциации", — заключили в МИД.

Объемы технической помощи ЕС для Беларуси в минувшем году, по информации МИД, увеличены до 27 млн. евро.



В сообщении министерства также отмечается активное развитие двусторонних отношений с Латвией, Литвой, Польшей, Венгрией, Словакией, Чехией, Германией и другими странами Евросоюза.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси рассчитывает на придание нормализации отношений с ЕС и США "необратимого характера" Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики...

Алексей Александров, БелаПАН.