﻿ МИД Беларуси рассчитывает на придание нормализации отношений с ЕС и США "необратимого характера". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МИД Беларуси рассчитывает на придание нормализации отношений с ЕС и США "необратимого характера"

05.01.2017 16:57 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, который 5 января опубликован на сайте ведомства.

"Отмена Евросоюзом и США большинства санкционных мер в отношении Беларуси позволяет рассчитывать на придание процессу нормализации отношений необратимого характера, вывод взаимодействия на новый уровень, соответствующий объективному потенциалу и потребностям сторон", — отмечается в обзоре.

В МИД подчеркивают, что после отмены санкций в феврале 2016 года диалог Беларуси с Евросоюзом развивался в позитивном ключе. "Продолжился рост интенсивности и уровня политических контактов. Состоялись визиты в Республику Беларусь высокопоставленных представителей Европейской службы внешних действий (июнь, ноябрь, декабрь), Европейской комиссии (февраль, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь), спецпредставителя ЕС по правам человека (март), Европейского парламента (май), а также стран-членов Евросоюза", — сказано в тексте.

МИД напомнает, что в ноябре Беларусь посетила делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС в составе постоянных представителей при ЕС всех 28 стран-членов Евросоюза. Новым форматом "структурированного диалога сторон" стало создание координационной группы Беларусь-ЕС, два заседания которой прошли в течение года.

"Между Беларусью и ЕС подписана Декларация о партнерстве ради мобильности. Состоялись очередные раунды отраслевых диалогов по экономике и финансам, таможенным делам, экологии. Начат диалог по торговле. Продолжен диалог с ЕС по правам человека. Достигнуты договоренности о возобновлении диалога по энергетике, расширении подобных диалогов на такие сферы, как сельское хозяйство, стандартизация, научные исследования и инновации", — перечислили в МИД. 

В министерстве также напомнили, что в мае в Вене при поддержке Еврокомиссии прошел первый Белорусско-Европейский инвестиционный форум. На нем был одобрен мандат Европейского инвестиционного банка на сотрудничество с Беларусью, а также утверждена новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития по Беларуси, предусматривающая взаимодействие банка с белорусским госсектором.

"Беларусь продолжила активное участие в мероприятиях многостороннего формата Восточного партнерства, которое в настоящее время базируется на принципе дифференциации", — заключили в МИД. 

Объемы технической помощи ЕС для Беларуси в минувшем году, по информации МИД, увеличены до 27 млн. евро.

В сообщении министерства также отмечается активное развитие двусторонних отношений с Латвией, Литвой, Польшей, Венгрией, Словакией, Чехией, Германией и другими странами Евросоюза.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 января. МИД Беларуси рассчитывает на "придание нормализации отношений с ЕС и США необратимого характера". Об этом сказано в обзоре итогов внешней политики...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Литва назначила посла по БелАЭС, МИД Беларуси призвал не политизировать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика