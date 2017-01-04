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МИД: Минск остается основной площадкой переговоров по Донбассу

05.01.2017 17:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Беларусь продолжает оставаться ключевой переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса, указано в отчете МИД республики по итогам минувшего года.

МИД: Минск остается основной площадкой переговоров по Донбассу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как отметили в обзоре ведомства, международная обстановка в 2016 году характеризовалась "сохранением повышенной нестабильности и усилением факторов неопределенности, обусловленных в том числе продолжающимися глобальными трансформационными процессами и негативным влиянием как традиционных, так и новых вызовов и угроз".

"Конфронтационная риторика ведущих мировых игроков преобладала над объединительными инициативами на фоне разбалансировки системы сдержек и противовесов, дефицита взаимного доверия и отсутствия готовности к компромиссам. Попытки получения односторонней выгоды приводили к конфликтам интересов, провоцировали дальнейшее применение изжившей себя политики санкций", — отметили в МИД.

Растущая террористическая угроза и миграционные кризисы, добавили в министерстве, представляли реальную опасность не только для суверенитета и независимости отдельных государств, но и сохранения идентичности и самобытности целых регионов.

В то же время, белорусская сторона "прилагала значимые усилия для урегулирования кризиса в Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы по Украине и тематических рабочих групп в ее составе".

"Ноябрьская встреча глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата" в столице Беларуси подтвердила, что Минск продолжает оставаться ключевой переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса", — указано в обзоре министерства.

По итогам минувшего года, уверены в МИД, укрепился авторитет Беларуси, а также изменилось восприятие республики на международной арене — ее стали ценить как "полюс стабильности" в регионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство республики отметило, что обстановка в мире в минувшем году характеризовалась сохранением повышенной нестабильности и усилением...

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