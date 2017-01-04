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МИД: В 2016 году международное сообщество осознало истинную ценность белорусской стабильности
05.01.2017 17:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 января. Результаты комплексных усилий способствовали укреплению авторитета и изменению восприятия Беларуси на международной арене, осознанию ее истинной ценности в качестве "полюса стабильности" в регионе, сказано в обзоре итогов внешней политики и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, который опубликован 5 января на сайте МИД.
В министерстве подчеркивают, что международная обстановка в минувшем году характеризовалась сохранением повышенной нестабильности и усилением факторов неопределенности, обусловленных в том числе продолжающимися глобальными трансформационными процессами и негативным влиянием как традиционных, так и новых вызовов и угроз.
"Конфронтационная риторика ведущих мировых игроков преобладала над объединительными инициативами на фоне разбалансировки системы сдержек и противовесов, дефицита взаимного доверия и отсутствия готовности к компромиссам. Попытки получения односторонней выгоды приводили к конфликтам интересов, провоцировали дальнейшее применение изжившей себя политики санкций. Растущая террористическая угроза и миграционные кризисы представляли реальную опасность не только для суверенитета и независимости отдельных государств, но и сохранения идентичности и самобытности целых регионов", — отмечается в обзоре.
В достаточно непростом международном контексте усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики в русле установок главы государства, всестороннюю защиту национальных интересов, укрепление региональной безопасности и стабильности, подчеркнули в МИД.
"Важной и своевременной является инициатива президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко о запуске нового масштабного переговорного формата, аналогичного Хельсинкскому процессу, для обсуждения будущего отношений между Востоком и Западом", — заявили в министерстве.
Подчеркивается, что белорусская сторона прилагала значимые усилия "для урегулирования кризиса в сопредельной Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы по Украине и тематических рабочих групп в ее составе", а ноябрьская встреча глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата" в столице Беларуси "подтвердила, что Минск продолжает оставаться ключевой переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса".
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 5 января. Результаты комплексных усилий способствовали укреплению авторитета и изменению восприятия Беларуси на международной арене, осознанию ее истинной...
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