﻿ МИД назвало позитивным развитие диалога Беларуси с ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МИД назвало позитивным развитие диалога Беларуси с ЕС

05.01.2017 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Диалог Беларуси и Евросоюза в минувшем году развивался в позитивном ключе, говорится в обзоре итогов белорусской внешней политики в 2016 году, который опубликован в четверг на сайте МИД республики.

"Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала отмена большинства ограничительных мер в отношении Беларуси в феврале 2016 года", — говорится в отчете.

МИД назвало позитивным развитие диалога Беларуси с ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьеры и главы МИД 18 стран Европы встретятся в Минске

Министерство отметило, что новым форматом диалога стало создание координационной группы Беларусь — ЕС, в прошлом году были проведены два заседания группы.

В документе говорится и о том, что Беларусь и Евросоюз в прошлом году подписали Декларацию о партнерстве ради мобильности, были проведены переговоры по экономике, экологии, вопросам таможни, началось обсуждение торговых вопросов, а также продолжен диалог по правам человека.

МИД в своем обзоре отметило и то, что Европейскому инвестиционному банку разрешено сотрудничать с Беларусью, а объемы технической помощи республике увеличены до 27 миллионов евро.

В прошлом году была продолжена реализация трансграничного сотрудничества между Беларусью и граничащими с ней странами ЕС, отметили в МИД, а республика продолжила активное участие в "Восточном партнерстве".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Европейский союз в минувшем году продолжили сотрудничество по ряду направлений, а также наметили новые точки соприкосновения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: В 2016 году международное сообщество осознало истинную ценность белорусской стабильности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика