МИНСК, 5 янв — Sputnik. Диалог Беларуси и Евросоюза в минувшем году развивался в позитивном ключе, говорится в обзоре итогов белорусской внешней политики в 2016 году, который опубликован в четверг на сайте МИД республики.

"Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала отмена большинства ограничительных мер в отношении Беларуси в феврале 2016 года", — говорится в отчете.



© Sputnik / Виктор Толочко Премьеры и главы МИД 18 стран Европы встретятся в Минске

Министерство отметило, что новым форматом диалога стало создание координационной группы Беларусь — ЕС, в прошлом году были проведены два заседания группы.

В документе говорится и о том, что Беларусь и Евросоюз в прошлом году подписали Декларацию о партнерстве ради мобильности, были проведены переговоры по экономике, экологии, вопросам таможни, началось обсуждение торговых вопросов, а также продолжен диалог по правам человека.

МИД в своем обзоре отметило и то, что Европейскому инвестиционному банку разрешено сотрудничать с Беларусью, а объемы технической помощи республике увеличены до 27 миллионов евро.

В прошлом году была продолжена реализация трансграничного сотрудничества между Беларусью и граничащими с ней странами ЕС, отметили в МИД, а республика продолжила активное участие в "Восточном партнерстве".