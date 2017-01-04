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МИД назвало позитивным развитие диалога Беларуси с ЕС
05.01.2017 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Диалог Беларуси и Евросоюза в минувшем году развивался в позитивном ключе, говорится в обзоре итогов белорусской внешней политики в 2016 году, который опубликован в четверг на сайте МИД республики.
"Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала отмена большинства ограничительных мер в отношении Беларуси в феврале 2016 года", — говорится в отчете.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министерство отметило, что новым форматом диалога стало создание координационной группы Беларусь — ЕС, в прошлом году были проведены два заседания группы.
В документе говорится и о том, что Беларусь и Евросоюз в прошлом году подписали Декларацию о партнерстве ради мобильности, были проведены переговоры по экономике, экологии, вопросам таможни, началось обсуждение торговых вопросов, а также продолжен диалог по правам человека.
МИД в своем обзоре отметило и то, что Европейскому инвестиционному банку разрешено сотрудничать с Беларусью, а объемы технической помощи республике увеличены до 27 миллионов евро.
В прошлом году была продолжена реализация трансграничного сотрудничества между Беларусью и граничащими с ней странами ЕС, отметили в МИД, а республика продолжила активное участие в "Восточном партнерстве".
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Беларусь и Европейский союз в минувшем году продолжили сотрудничество по ряду направлений, а также наметили новые точки соприкосновения.
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