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Обзор важнейших событий 5 января 2017 года
05.01.2017 22:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 января. Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 48 от 30 декабря 2016 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Повышение тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составило 7,7%. На 11,76% повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.
Специальным послом Литвы по особым поручениям по вопросам строительства Белорусской АЭС назначен Дарюс Дегутис. Как сообщает сайт Министерства иностранных дел Литвы, назначение состоялось 4 января. Дарюс Дегутис работает в МИД Литвы с 1991 года. Был послом в Польше и Израиле, работал в литовских дипломатических представительствах в Дании и США. Теперь он будет представлять "сформированную позицию Литвы" по Белорусской АЭС в вопросах ядерной безопасности и проблемам окружающей среды, следить за ситуацией на национальном, региональном и международном уровнях, а также способствовать координации литовских ведомств. Кроме того, спецпосол будет представлять позицию Литвы при сотрудничестве с международным сообществом, обмениваться информацией с другими странами, правительственными и неправительственными организациями, парламентами.
"Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства АЭС по линии профильных ведомств", — заявил на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя назначение Литвой специального посла по особым поручениям по вопросам строительства Белорусской АЭС. При этом Мирончик подчеркнул, что на данный момент литовская сторона официально не сообщила Беларуси о данном назначении. "Если литовской стороне для наиболее эффективного диалога с нами требуется специальный координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать. Если данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса и переноса дискуссии на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае это, скорее, контрпродуктивный шаг", — сказал Мирончик.
Минск и Варшава пока не договорились о вещании телеканала "Polonia Культура" на территорию Беларуси. Такой вывод следует из ответа пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика в ходе брифинга на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что достигнута договоренность о распространении на территории Беларуси телеканала "Polonia Культура". "Я исчерпывающе прокомментировал тему присутствия польских телеканалов в ответ на вопрос tut.by совсем недавно. Мне действительно нечего добавить к тому ответу. Слово "договоренность" в моем ответе не фигурировало, но объяснение я дал", — сказал Мирончик. Ранее в МИД Беларуси заявили, что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети, а в Минске будут этот вопрос изучать.
Премьер-министр Польши Беата Шидло заверила директора "Белсата" Агнешку Ромашевску-Гузы в том, что существованию телеканала ничто не угрожает. Об этом директор телеканала сообщила по итогам своей встречи с польским премьером. "Так, премьер-министр уверила меня и просила передать, что существованию "Белсата" ничего не угрожает. Ближайший месяц мы посвятим установлению дальнейших правил сотрудничества с Министерством иностранных дел", — написала Ромашевска-Гузы в "Фейсбуке". Она добавила, что разговор был позитивным и дружелюбным. О подробностях встречи директор телеканала не сообщает. Новость о том, что "Белсат" продолжит работу, появилась после того, как сегодня на брифинге в белорусском МИД было сообщено, что Минск и Варшава пока не договорились о вещании телеканала "Polonia Культура" на территорию Беларуси.
В вопросе о подписании Таможенного кодекса Евразийского экономического союза "нет причин для спекуляций", заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге в Минске. "Ряд СМИ не совсем корректно подали эту новость, — отметил Мирончик. — Действительно, белорусской стороной подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров по проекту договора о Таможенном кодексе и его подписании. Издание подобного указа является стандартной внутригосударственной процедурой, которая предусмотрена законом Беларуси и международными договорами". Мирончик подчеркнул, что пункт о проведении переговоров — это "также устоявшаяся нормотворческая формулировка". Как сообщалось ранее, указом № 499 от 28 декабря Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ опубликован 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 5 января. Беларусь повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Соответствующее...
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