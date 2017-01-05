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МИД: Результаты экономического взаимодействия с Россией в 2016 году могли бы быть выше, если бы решился нефтегазовый спор
05.01.2017 20:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 января. Эффективность белорусско-российского экономического взаимодействия могла бы быть выше, если бы решился ряд проблем в двусторонних отношениях. Такая позиция содержится в опубликованном 5 января на сайте МИД обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.
В обзоре подчеркивается, что динамика белорусско-российских союзнических отношений подкреплялась интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, различными форматами межправительственного и межотраслевого взаимодействия, которые обеспечивали качественное содержательное наполнение двустороннего диалога, Беларусь и Россия продолжали осуществлять совместную оборонную и пограничную политику, координировать деятельность в области военного строительства.
В МИД отмечают, что Россия сохранила роль ведущего торгового и инвестиционного партнера Беларуси, однако считают, что "результаты экономического взаимодействия могли бы быть выше в случае выхода на равные условия хозяйствования, решения спорных вопросов в нефтегазовой сфере, наращивания промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества, улучшения доступа к рынкам товаров и услуг обоих государств, снятия проблем в сфере поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу".
В министерстве напоминают, что внешнеполитические ведомства Беларуси и России "традиционно тесно координировали свои действия, что способствовало укреплению позиций двух стран на международной арене".
Оценивая роль страны в процессе евразийской интеграции, авторы обзора подчеркивают, что "в сложных условиях становления Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Республика Беларусь продолжала последовательно отстаивать свои национальные интересы и принципиальную позицию по продвижению четырех основополагающих экономических свобод — товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также устранению внутренних барьеров и созданию равных условий для субъектов хозяйствования всех стран-членов".
Алексей Александров, БелаПАН.
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МИД: Результаты экономического взаимодействия с Россией в 2016 году могли бы быть выше, если бы решился нефтегазовый спор
Минск, 5 января. Эффективность белорусско-российского экономического взаимодействия могла бы быть выше, если бы решился ряд проблем в двусторонних отношениях....
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