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Посол Сидоренко обсудил с госсекретарем МИД ФРГ Штайнляйном состояние белорусско-германского сотрудничества
05.01.2017 19:11 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 января. 5 января состоялась встреча посла Беларуси в Федеративной Республике Германия Дениса Сидоренко с государственным секретарем МИД ФРГ Штефаном Штайнляйном.
Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества в различных областях, а также вопросы взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Особое внимание уделено экономической проблематике и совместным мероприятиям, посвященным 25-летию возобновления белорусско-германских дипломатических отношений.
Напомним, посол Сидоренко вручил верительные грамоты президенту Германии Йоахиму Гауку 13 декабря 2016 года.
Александр Лукашенко назначил Дениса Сидоренко послом в Германии 25 октября прошлого года, до этого дипломат возглавлял управление общеевропейского сотрудничества МИД.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Посол Сидоренко обсудил с госсекретарем МИД ФРГ Штайнляйном состояние белорусско-германского сотрудничества
Минск, 5 января. 5 января состоялась встреча посла Беларуси в Федеративной Республике Германия Дениса Сидоренко с государственным секретарем МИД ФРГ Штефаном...
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