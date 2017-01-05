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Директор "Белсата": Существованию телеканала ничто не угрожает
05.01.2017 17:56 — Новости Политики | БелаПАН
"Думаю, что вы, как и я, будете довольны новостью, которую я хочу рассказать: так, премьер-министр уверила меня и просила передать, что существованию "Белсата" ничего не угрожает. Ближайший месяц мы посвятим установлению дальнейших правил сотрудничества с Министерством иностранных дел", — написала Ромашевска-Гузы вечером 5 января в "Фейсбуке". Она добавила, что разговор был позитивным и дружелюбным. О подробностях встречи директор телеканала не сообщает. Связаться с ней по телефону для комментария не удается. Новость о том, что "Белсат" продолжит работу, появилась после того, как сегодня на брифинге в белорусском МИД было сообщено, что Минск и Варшава пока не договорились о вещании телеканала "Polonia Культура" на территорию Беларуси. О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание Агнешка Ромашевска-Гузы сообщила 15 декабря 2016 года польскому изданию wPolityce.pl. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски позднее рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД. Польское издание bankier.pl 29 декабря сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования "Белсата". Чиновник заявил, что причиной тому увеличение расходов на польские консульские службы и на поддержку сирийских беженцев. Он при этом подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров, и телеканал имеет возможность искать другие источники финансирования. Ващиковски также заявлял о "договоренности с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение "Polonia Культура". 3 января заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански в интервью радиостанции Polskie Radio 24 заявил, что сокращение финансирования телеканала "Белсат" не связано с политикой, а судьба телеканала не является предметом торга с белорусскими властями. Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
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"Думаю, что вы, как и я, будете довольны новостью, которую я хочу рассказать: так, премьер-министр уверила меня и просила передать, что существованию "Белсата"...
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