МИНСК, 6 янв — Sutnik. Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост директора национальной разведки 73-летнего экс-сенатора от штата Индиан Дэна Коутса, сообщает Sputnik .



© Sputnik/ Сергей Пушкин Следующий госсекретарь США: сенат и кандидатура Тиллерсона

Коутс — ветеран американской политики: более 10 лет занимал должность сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

Источник в переходной команде Трампа сообщил, что должность главы национальной разведки также предлагали губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи, который отказался от предложения.

Скромный разведчик

Аналитики называют бывшего сенатора от Индианы популярным кандидатом на непопулярную должность. Коутс, известный скромным стилем поведения, пользуется уважением коллег.

"Меня всегда впечатляло его поведение. Он не является ярым приверженцем одной партии и хорошо знает разведывательное сообщество. Он очень дружелюбен и с ним легко работать", — заявил газете New York Times сенатор Энгус Кинг, который путешествовал с Коутсом по странам Восточной Европы.

Другой сенатор Кори Гарднер сравнивает будущего главу национальной разведки с Фредом Роджерсом — американским проповедником и телеведущим, известным своей добросердечностью и отзывчивостью.

При этом ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп считает деятельность офиса директора национальной разведки политизированной и намерен сократить его численность. Отмечается, что назначение Коутса на эту должность может косвенно свидетельствовать о том, что избранный президент отказался от этих планов.

Человек из черного списка

Между тем, имя Коутса находится в российском списке американцев, которым запрещен въезд в Россию. Он принимал активное участие в обсуждении сенатского законопроекта о помощи Украине в увязке с санкциями в отношении России. В частности, в ходе обсуждения документа сенатор внес поправку, вводящую запрет на сотрудничество американских структур с "Рособоронэкспортом".

Кроме того, Д.Коутс совместно с другим сенатором-республиканцем Марком Керком направили президенту ФИФА Йозефу Блаттеру обращение с просьбой приостановить членство России в организации в связи с событиями на Украине.

В частности, сенаторы требовали отстранить российскую сборную от участия в чемпионате мира по футболу в 2014 году в Бразилии и лишить Россию права проведения мирового первенства в 2018 году.