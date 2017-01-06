﻿ Президент Дутерте предложил России защищать Филиппины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент Дутерте предложил России защищать Филиппины

06.01.2017 20:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Президент Флиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны, сообщает РИА Новости.

Корабли ВМФ России — "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" — прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января. В пятницу Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты", — заявил Дутерте агентство.

Филиппинский лидер также обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым.

Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В зарубежных СМИ появилась информация, что РФ и Филиппины могут провести совместные учения. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на посла РФ в Маниле Игоря Ховаева сообщало, что Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Суд в Киеве арестовал дом, квартиру и корабль Януковича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика