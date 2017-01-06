МИНСК, 6 янв — Sputnik. Президент Флиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны, сообщает РИА Новости .

Корабли ВМФ России — "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" — прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января. В пятницу Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты", — заявил Дутерте агентство.

Филиппинский лидер также обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым.

Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В зарубежных СМИ появилась информация, что РФ и Филиппины могут провести совместные учения. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на посла РФ в Маниле Игоря Ховаева сообщало, что Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки.