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Суд в Киеве арестовал дом, квартиру и корабль Януковича

06.01.2017 20:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Жилой дом, квартиру и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича арестовал Печерский районный суд Киева, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на постановление суда.

Суд в Киеве арестовал дом, квартиру и корабль Януковича
© Sputnik Сергей Пивоваров
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"Прокуратура просила суд наложить арест на имущество экс-президента, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки… Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме", – пишет агентство.

Агентство отмечает, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями украинского УК "государственная измена", "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", и "пособничество в ведении агрессивной войны".

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

 
Теги: Минск
 
 
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Арест был наложен по просьбе прокуратуры, среди имущества – двухмачтовый 2000 года постройки.

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