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Обзор важнейших событий 6 января 2017 года
06.01.2017 23:05 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 января. Стало известно, что в Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Василисса. В нападении на игуменью подозревается 29-летняя гражданка, проживающая при монастыре. Подозреваемую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении житейских проблем. "В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", — сообщила пресс-служба Борисовской епархии. Игуменья Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря под Минском, потом приняла постриг. С 2004 года была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
Представители четырех оппозиционных организаций подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта традиционной акции по случаю Дня Воли. Организаторы предлагают Мингорисполкому разрешить следующий маршрут проведения акции (с 14.00 до 15.30): сбор на площадке у здания Национальной академии наук, шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Митинг не запланирован. Предполагаемое количество участников акции 950 человек. "Раньше были вопросы от участников акции, почему организаторы призывают идти на площадь Бангалор. На этот раз мы решили отклониться от стандартного маршрута и предложили другой вариант — шествие по центру города", — сказал председатель движения "За Свободу" Юрия Губаревича. По его словам, организаторы рассчитывают, что такой маршрут будет санкционирован властями, так как раньше основанием для отказа был митинг, для проведения которого разрешена только площадка на площади Бангалор.
"На встречах с избирателями людей интересует не политика, а житейские вопросы и проблемы", — заявила БелаПАН депутат Палаты представителей от Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая. "Всеми возможными силами и способами мы пытаемся помочь людям в решении их проблем, — сказала она. — В моем округе жители жалуются, что дом в аварийном состоянии, крыша течет, что отопления не хватает, нет горячей воды, что до мастера ЖЭСа не дозвониться. Причем жалуются не столько на начальство, сколько на ту безалаберность, которая царит у нас в ЖКХ последние годы и с которой пытаются бороться все, начиная от президента и заканчивая мастерами. Но большого прогресса в этом направлении не видно". 6 января Канопацкая посетила администрацию Октябрьского района Минска, две школы, поликлинику и общежитие, где оставила для избирателей своего округа листовки с поздравлениями. "Приятно осознавать, что отношение положительное. Когда предлагаю оставить поздравления, просят пройти к начальству, а потом говорят "пожалуйста". Наверное, они не совсем осознают, что я оппозиционный депутат", — отметила она.
В 2017 году начнется создание нового белорусского спутника дистанционного зондирования Земли, сообщил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь на официальной презентации Года науки. "За последние два года в Беларуси появилась новая отрасль науки — космические исследования. Для этого у нас создана система дистанционного зондирования Земли, есть свой спутник. Сейчас мы работаем над созданием нового спутника дистанционного зондирования с разрешением 0,5 метра. Наша задача в этом году — начать его изготовление. Мы уже проработали технические требования, подписали необходимые договоры", — сказал академик. Витязь сообщил, что работа действующего спутника дистанционного зондирования недавно была продлена еще на два года. Сейчас на орбите Земли находятся два белорусских спутника: Белорусский космический аппарат (БКА), запущенный 22 июля 2012 года и образовавший малую группировку с российским спутником "Канопус-В", и спутник связи "Белинтерсат-1", запущенный 15 января 2016 года. Работу первого аппарата обеспечивает НАНБ, второго — Госкомвоенпром.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 6 января. Стало известно, что в Борисовском районе 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Василисса. В нападении на игуменью...
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