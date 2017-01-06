МИНСК, 6 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главным — обеспечить стабильность, мир и покой в стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко зажег рождественскую свечу в кафедральном соборе

"Главное для нас — обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем", — заявил глава государства, посещая в праздник Рождества Христова Свято-Духов кафедральный собор Минска.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусский лидер традиционно принял участие в рождественском богослужении и зажег свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Обращаясь к присутствующим в соборе прихожанам, представителям православных братств и сестричеств, учащимся воскресных школ, президент призвал всех понимать главную формулу действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство.

"Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать", — констатировал Лукашенко.

Президент особо подчеркнул, что государственность досталась белорусам в непростой исторической действительности: в борьбе и войнах".

"Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример", — резюмировал он.