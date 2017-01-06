В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Мы никому не позволим унижать наш народ и государство "Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда...

"Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать", – цитирует Лукашенко пресс-служба президента. "Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам", – заявил белорусский руководитель. "Главное для нас – обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное – мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) – у нашего порога яркий этому пример", – подчеркнул Лукашенко. Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы. Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери.