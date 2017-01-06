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Лукашенко: Надейтесь на государство, но только в тех вопросах, которые оно должно решать

07.01.2017 14:12 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 7 января. Благополучие и экономическое развитие в государстве зависят от вклада каждого жителя страны, заявил Александр Лукашенко, посещая 7 января Свято-Духов кафедральный собор.

"Надейтесь на государство, но только в тех вопросах, которые государство должно решать: безопасность, основные направления нашего развития. Словом, постарайтесь сделать для себя сами то, что вы можете сделать. Если каждый обратится в себя и к себе и сделает то, что он должен сделать, государство и власть в долгу не останутся. Это я вам обещаю", – приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что будет делаться все необходимое, чтобы белорусское государство с каждым годом становилось сильнее, а значит, оставалось в будущем независимым. "Я об этом уже говорил в новогоднем обращении. Единственное, что мы должны видеть, и то, чем мы должны заниматься, – это экономика. Если только мы сделаем хоть маленький шажок вперед в этом бурном мировом кризисном явлении, это обязательно отразится на благополучии и благосостоянии нашего народа. Если мы сделаем этот шаг, это придаст нам уверенность. Поэтому я так настоятельно требуют от правительства, от всех уровней власти, чтобы мы предметно занимались этими вопросами", – отметил Лукашенко.

Главу государства в соборе встретил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.

Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 января. Благополучие и экономическое развитие в государстве зависят от вклада каждого жителя страны, заявил Александр Лукашенко, посещая 7 января...

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