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Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви
07.01.2017 14:41 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 7 января. Выступая 7 января в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, Александр Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви, сообщает пресс-служба президента.
"Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами - россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе", — заявил глава государства.
"А то, что сегодня назрело, и то, что надо решать в церкви, в государстве, я это говорил на Синоде. Это ничего общего не имеет с тем, что мы должны сегодня обязательно порезать все по живому и разъединиться. Не надо это делать. Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед, — отметил Лукашенко. — Не надо смотреть очень далеко. В противном случае, мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно. И надо быть очень аккуратными для того, чтобы сориентироваться в этом бурном и неопределенном мире".
Как сообщал БелаПАН, на днях митрополит Минский и Заславский патриарший экзарх всея Беларуси Павел подверг критике идею создания белорусской автокефальной церкви. В частности, он заявил, что идея создания белорусской автокефальной церкви является дьявольским искушением, поскольку способствует не объединению, а разъединению людей.
"Вот вы посмотрите, что происходит сегодня. Под видом доброжелательным, обратите внимание, тот же самый метод, та же самая картина — искушение дьяволом Евы, и это все сегодня происходит в наше время. Как дьявол говорит, показывая этот запретный плод и это древо: "Посмотри, как красиво, Бог тебе не так сказал". И Ева послушала обман, лесть врага рода человеческого, и вкусила этот запретный плод. Происходит то же самое: "Вот посмотрите, как здорово, чтобы у нас была церковь национальная, чтобы она была вот своя, самостоятельная, да. Слушайте, а что, нам разве нельзя молиться?" — сказал митрополит в интервью православному телеканалу "Союз".
Предстоятель подчеркнул, что церковь никогда не делала акцента на национальной принадлежности своих прихожан, помня о том, что для Бога "нет ни эллина, ни иудея".
"Где ни служил, все были едины, никто никогда не разделял друг друга на какие-то языки, на национальности, мы все братья и сестры во Христе, — отметил митрополит Павел. — А сегодня вот под таким благовидным предлогом — свобода, независимость — пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет".
Митрополит Павел (Георгий Пономарев), назначенный патриаршим экзархом всея Беларуси в декабре 2013 года, до этого возглавлял Рязанскую митрополию Русской православной церкви. В 1990-е годы был иерархом русского православия в США и Канаде, а затем в Австрии. С разрешения Александра Лукашенко митрополит Павел, несмотря на нормы законодательства, не стал получать белорусское гражданство.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 7 января. Выступая 7 января в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, Александр Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви, сообщает...
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