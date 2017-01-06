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Трамп: хорошие отношения с Россией - хорошая вещь

07.01.2017 18:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 янв — Sputnik. Избранный президент США считает, что в мире слишком много проблем, чтобы создавать их еще больше. Очередной философский твит нового американского лидера был посвящен взаимоотношениям Вашингтона и Москвы.

"Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо", — написал Трамп в Twitter в субботу.
Он пообещал американцам, что когда он будет президентом, Россия будет уважать США "гораздо больше, чем сейчас".

​​"Две страны, возможно, будут работать вместе на благо всего мира", — предположил он.

Накануне избранный президент высказался и об обвинениях в адрес Москвы относительно хакерских атак, которые якобы повлияли на ход американских выборов.

"Разведка очень четко дала понять, что нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов. Машины для голосования не были затронуты!", — написал Трамп в Twitter.

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что Дональд Трамп в должности президента США сможет наладить отношения с Москвой.

"Я могу сказать, что у избранного президента Трампа и в дальнейшем президента Трампа есть возможность попытаться наладить контакт с Россией и попытаться определить, готовы ли там проверить утверждение о том, что есть вопросы, по которым мы можем достигнуть согласия", — сказал он.

Керри высказал надежду, что следующая администрация найдет стратегический подход к России с ясной целью прийти к взаимопониманию, однако не оставит базовых ценностей и принципов, лежащих в основе внешней политики США.    

 
Теги: Минск
 
 
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Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными.

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