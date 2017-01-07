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Лукашенко о БПЦ: наша церковь никогда не юлила
08.01.2017 13:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Белорусскую православную церковь хорошим партнером власти и сподвижником всех добрых идей в государстве, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Сергей Гунеев
Президент
"Церковь всегда подставляла свое плечо нашему народу. Более того, была в эпицентре всех событий, которые относятся к этим великим ценностям", — заявил глава государства.
Лукашенко считает важным пастырское слово в условиях неразберихи в современном мире, где человеку порой очень сложно сориентироваться и понять происходящие вокруг процессы.
"И наша церковь, не побоюсь это без лишней скромности заявить, — это самая ответственная церковь в мире. Самая честная, самая искренняя. Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу", — сказал президент, добавив при этом, что и власть в свою очередь не давала "повода для того, чтобы церковь вела себя некрасиво".
© Фото: пресс-служба президента
Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Божией Матери "Умиление", написанную по образцу малоритской иконы "Умиление" XV века". Икона выполнена в уникальной старинной технике восковой темперы. В свою очередь митрополит Павел подарил Александру Лукашенко образ Иверской иконы Божией Матери, освященный на горе Афон.
Во время посещения храма Александр Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви. "Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места", — отметил Лукашенко.
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Белорусскому президенту на Рождество предстоятель БПЦ митрополит Павел подарил Икону Божьей Матери, освященную на горе Афон.
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