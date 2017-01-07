МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Белорусскую православную церковь хорошим партнером власти и сподвижником всех добрых идей в государстве, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: никому не позволим унижать наш народ и государство

Президент Лукашенко в праздник Рождества Христова посетил Свято-Духов кафедральный собор, где зажег рождественскую свечу у чудотворной иконы и встретился с предстоятелем БПЦ митрополитом Павлом.

"Церковь всегда подставляла свое плечо нашему народу. Более того, была в эпицентре всех событий, которые относятся к этим великим ценностям", — заявил глава государства.

Лукашенко считает важным пастырское слово в условиях неразберихи в современном мире, где человеку порой очень сложно сориентироваться и понять происходящие вокруг процессы.

"И наша церковь, не побоюсь это без лишней скромности заявить, — это самая ответственная церковь в мире. Самая честная, самая искренняя. Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу", — сказал президент, добавив при этом, что и власть в свою очередь не давала "повода для того, чтобы церковь вела себя некрасиво".

Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Божией Матери "Умиление", написанную по образцу малоритской иконы "Умиление" XV века". Икона выполнена в уникальной старинной технике восковой темперы. В свою очередь митрополит Павел подарил Александру Лукашенко образ Иверской иконы Божией Матери, освященный на горе Афон.

Во время посещения храма Александр Лукашенко призвал к единству между народами и внутри церкви. "Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места", — отметил Лукашенко.