МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент США Барак Обама, который 20 января уступит свою должность новому избранному президенту, признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом после его победы на прошедших выборах, сообщает РИА Новости . Обама ответил на вопросы о Трампе в интервью американскому каналу ABC.



© REUTERS Jonathan Ernst Обама считает, что победил бы на выборах-2016

"Я думаю, он человек, очень располагающий к себе, коммуникабельный, я получил удовольствие от бесед, которые у нас были", — признался Обама.

Он отметил, что Трамп был открыт к предложениям, и уходящий президент постарался объяснить преемнику разницу между президентской гонкой и управлением страной.

Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела "так же, как в семейном бизнесе" не получится, необходимо уважать государственные институты, политический процесс и работу в команде.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.