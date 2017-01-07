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Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Трампом

08.01.2017 19:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент США Барак Обама, который 20 января уступит свою должность новому избранному президенту, признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом после его победы на прошедших выборах, сообщает РИА Новости. Обама ответил на вопросы о Трампе в интервью американскому каналу ABC.

Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Трампом
© REUTERS Jonathan Ernst
Обама считает, что победил бы на выборах-2016

"Я думаю, он человек, очень располагающий к себе, коммуникабельный, я получил удовольствие от бесед, которые у нас были", — признался Обама.

Он отметил, что Трамп был открыт к предложениям, и уходящий президент постарался объяснить преемнику разницу между президентской гонкой и управлением страной.

Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела "так же, как в семейном бизнесе" не получится, необходимо уважать государственные институты, политический процесс и работу в команде.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела "так же, как в семейном бизнесе" не получится. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января...

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