|
Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Трампом
08.01.2017 19:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент США Барак Обама, который 20 января уступит свою должность новому избранному президенту, признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом после его победы на прошедших выборах, сообщает
© REUTERS Jonathan Ernst
"Я думаю, он человек, очень располагающий к себе, коммуникабельный, я получил удовольствие от бесед, которые у нас были", — признался Обама.
Он отметил, что Трамп был открыт к предложениям, и уходящий президент постарался объяснить преемнику разницу между президентской гонкой и управлением страной.
Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела "так же, как в семейном бизнесе" не получится, необходимо уважать государственные институты, политический процесс и работу в команде.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела "так же, как в семейном бизнесе" не получится. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии