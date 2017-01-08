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Пункт об использовании марихуаны в Мехико внесли в Конституцию города
08.01.2017 20:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Использование марихуаны в терапевтических и медицинских целях одобрила Учредительная ассамблея Мехико.
"Терапевтическое и медицинское использование марихуаны одобрено 77 голосами "за", пять — "против", трое воздержались", — говорится в сообщении ассамблеи в ее микроблоге в Twitter.
Однако вступление в силу разрешения на использование марихуаны откладывается до принятия общего законодательства.
14 декабря сенат Мексики уже одобрил большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Теперь этот вопрос должна рассмотреть палата депутатов. Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховный суд разрешил четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей.
С января 2016 года столица страны Мехико изменила статус города с федерального округа на штат. Реформа дала Мехико как равноправному территориальному субъекту страны гораздо больше возможностей. Так, город имеет право на свою конституцию, получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей, а нового алькальда (глава городской администрации) нельзя сместить даже решением сената.
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За внесение разрешения в Конституцию города 77 членов городской ассамблеи проголосовали "за", пять - "против".
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