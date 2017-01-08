МИНСК, 9 янв — Sputnik. Москва уже "серьезно устала" от голословных обвинений в хакерских атаках на США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

Охота на ведьм

Комментируя представленный американскими спецслужбами доклад, Песков подчеркнул, что Вашингтон в разные периоды истории устраивает "охоту на ведьм".

"Скажем так, у нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Знаете, это уже напоминает, действительно, в полный рост "охоту за ведьмами". Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты за ведьмами". Мы помним эти периоды истории", — сказал Песков.

По его словам, подобные периоды сменяются "более трезвыми специалистами, болел трезвыми подходами", которые больше ориентированы на диалог, а не на "эмоциональные такие припадки".

Голословные обвинения на любительском уровне

Продолжая, Песков подчеркнул, что доклад не добавил какой-либо субстанции для комментирования. "С нашей точки зрения, по-прежнему абсолютно не подкрепленные ничем, голословные обвинения звучат на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", — сказал Песков.

Он отметил, что Россия по-прежнему не в курсе, какими данными оперируют авторы данных обвинений.

"Мы по-прежнему любую причастность Москвы и обвинения в том, что к каким-либо хакерским атакам могут иметь причастность официальные лица, или официальные ведомства Российской Федерации, мы категорически исключаем", — отметил Песков.

Путин читал, но не детально

В Кремле, пояснил Песков, полагают, что информация, содержащаяся в опубликованном отчете спецслужб США, вызывает разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что "стоило бы детально читать".

"В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе и для президента России. Опубликованная часть фактически кроме разочарования ничего не вызывает, потому что пытаться нанизать такое количество эмоций на такой скудный материал — это, конечно, вызывает недоумение", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, прочитал ли Владимир Путин отчет лично, Песков заявил, что "это было доступно". "Я не могу сказать, насколько детально, но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать", — добавил он.