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Беларусь вводит пятидневный безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран
09.01.2017 16:43 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".
(Будет дополнено).
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Как сообщила...
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