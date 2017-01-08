Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".



Как сообщила пресс-служба президента, документ устанавливает безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу "Национальный аэропорт Минск" для граждан 80 государств.



Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

(Будет дополнено).



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь вводит пятидневный безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Как сообщила...

Марина Носова, БелаПАН.