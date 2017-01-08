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Захарова: русские хакеры взломали мозг Обамы
09.01.2017 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила на тему доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности (АНБ) США о хакерских атаках России во время президентских выборов.
© Sputnik Сергей Гунеев
Накануне ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. Кроме этого, американские спецслужбы уверены, что Москва хотела очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
"Мне кажется, "русские хакеры", если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", — написала Захарова на своей странице в
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад, заявил он, что публикация напоминает "охоту на ведьм". Кроме этого, Песков подчеркнул, что Москва устала об голословных обвинений Вашингтона.
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила на тему доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности (АНБ) США о хакерских...
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