МИНСК, 9 янв — Sputnik. Диктор Чарльз Бротнам, комментировавший инаугурации президентов США последние 60 лет, не будет комментировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа, передает телеканал ABC7 News .



© AP/ Manuel Balce Ceneta Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Трампом

Бротнам работал диктором в Белом доме с 1957 года, со времен инаугурации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, с тех пор он комментировал вступление в должность 11-ти президентов.

По информации телеканала, диктор отметил, что решение Трампа "разбило ему сердце". По его словам, он уже начал готовиться к инаугурации Трампа.

Как выяснилось, 45-й президент выбрал диктором на церемонию инаугурации 58-летнего радиоведущего Стивена Рэя. "Я просто парень, который станет следующим (диктором — Sputnik), потому что Чарли незаменимый. Он абсолютная легенда", — цитирует телеканал слова Рэя.

В свою очередь команда Трампа объявила о присуждении Бротнаму звание почетного председателя дикторов, официально об этом будет заявлено на инаугурации, однако сам 89-летний диктор отметил, что не знает, будет ли он присутствовать на церемонии.