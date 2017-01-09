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Трамп "разбил сердце" 89-летнему диктору Белого дома

09.01.2017 20:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Диктор Чарльз Бротнам, комментировавший инаугурации президентов США последние 60 лет, не будет комментировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа, передает телеканал ABC7 News.

Трамп "разбил сердце" 89-летнему диктору Белого дома
© AP/ Manuel Balce Ceneta
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Бротнам работал диктором в Белом доме с 1957 года, со времен инаугурации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, с тех пор он комментировал вступление в должность 11-ти президентов.

По информации телеканала, диктор отметил, что решение Трампа "разбило ему сердце". По его словам, он уже начал готовиться к инаугурации Трампа.

Как выяснилось, 45-й президент выбрал диктором на церемонию инаугурации 58-летнего радиоведущего Стивена Рэя. "Я просто парень, который станет следующим (диктором — Sputnik), потому что Чарли незаменимый. Он абсолютная легенда", — цитирует телеканал слова Рэя.

В свою очередь команда Трампа объявила о присуждении Бротнаму звание почетного председателя дикторов, официально об этом будет заявлено на инаугурации, однако сам 89-летний диктор отметил, что не знает, будет ли он присутствовать на церемонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Комментировавший инаугурации 11 президентов США Чарльз Бротнам неприятно удивился, узнав, что на церемонии вступления в должность Трампа диктором будет 58-летний...

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