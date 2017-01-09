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Обзор важнейших событий 9 января 2017 года

09.01.2017 22:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Александр Лукашенко подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ вступает в силу спустя месяц после официального опубликования и распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства. Как отметила пресс-служба президента, в первую очередь это "благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан". Новые правила также распространяются на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии. Документ направлен на "активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут".

Эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января, сообщил БелаПАН директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович. По его словам, комплексную оценку стройплощадки БелАЭС специалисты агентства проведут в течение недели. Согласно информации на сайте МАГАТЭ, эксперты службы SEED оценивают стройплощадку АЭС и проекты конструкций, систем и компонентов станции с точки зрения их устойчивости к внешним и внутренним опасным явлениям. Комплексный обзор состоит из шести блоков.

29-летней уроженке Казахстана, гражданке Беларуси, предъявлено обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы. 9 января прокуратура Минской области санкционировала заключение женщины под стражу. После задержания в ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По какому составу преступления на основании ст. 139 УК (убийство) предъявлено обвинение, пока не сообщается. 67-летняя игуменья была убита вечером 5 января.

В 2016 году население Беларуси стало чистым продавцом валюты, свидетельствуют данные Национального банка. Граждане купили валюты в пересчете на доллары 5 млрд 723,42 млн, продали 7 млрд 617,44 млн, разница составила 1 млрд 894,02 млн. Годом ранее население также было чистым продавцом валюты, однако разница между покупкой и продажей была почти в 15 раз меньше — 130 млн долларов (7 млрд 167 млн против 7 млрд 297 млн). В 2014 году из-за девальвации рубля физические лица стали чистыми покупателями валюты — 1 млрд 380 млн (10 млрд 960 млн против 9 млрд 580 млн).

По итогам 2016 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране составил 25,2 случая на 100 тыс. населения, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В 2015 году впервые выявленных случаев ВИЧ было 24,3 на 100 тыс. человек. По-прежнему превалирует половой путь передачи ВИЧ — 72,8% случаев. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины — их доля среди заболевших составила 62,3%. Чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе 40 и старше лет — чуть более трети случаев; второй по значимости является возрастная группа 30—34 года — четверть выявленных случаев.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 9 января. Александр Лукашенко подписал указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документ устанавливает...

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