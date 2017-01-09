﻿ Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро

10.01.2017 07:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 янв – Sputnik. Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим этот пост в связи с неисполнением им обязанностей главы государства.

Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро
© REUTERS Carlos Garcia Rawlins
Лукашенко: Венесуэла – наш стратегический партнер в Латинской Америке

За это решение проголосовало большинство депутатов — 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности.

"Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда", — заявил Кабельо.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ранее Верховный суд постановил, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента. При этом сама процедура импичмента конституцией Венесуэлы не предусмотрена.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Верховный суд постановил, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, станет советником Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика