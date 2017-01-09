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Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро
10.01.2017 07:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил президента страны Николаса Мадуро оставившим этот пост в связи с неисполнением им обязанностей главы государства.
© REUTERS Carlos Garcia Rawlins
За это решение проголосовало большинство депутатов — 106 человек, отмечает издание
El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.
Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности.
"Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда", — заявил Кабельо.
Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.
Ранее Верховный суд постановил, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента. При этом сама процедура импичмента конституцией Венесуэлы не предусмотрена.
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Ранее Верховный суд постановил, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента.
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