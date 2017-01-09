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МИД Литвы: безвизовый режим в Беларуси не особо актуален для литовцев

10.01.2017 16:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Решение Беларуси о введении безвизового въезда иностранных граждан на территорию республики на срок не более пяти дней через Национальный аэропорт Минск не особенно актуально для литовцев, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

МИД Литвы: безвизовый режим в Беларуси не особо актуален для литовцев
© Sputnik Сергей Гунеев
Кремль прокомментировал введение безвизового режима в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник 9 января подписал указ №8, которым устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан, но только при пересечении ими государственной границы через КПП в Национальном аэропорту.

"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласовываем так называемый режим местного передвижения, который бы существенно улучшил сообщение, упросил поездки для тех, кто живет в 50 километрах по обеим сторонам границы", – цитирует Sputnik Литва слова Линкявичюса.

Он также ответил, что в этом вопросе (малого приграничного движения – Sputnik) ответ Беларуси еще не получен. 

Соглашения об упрощенном порядке перехода через границу для жителей приграничных районов Беларусь, Латвия, Польша и Литва подписали в 2008 году. В настоящее время применяется только белорусско-латвийский документ, который вступил в силу четыре года назад – в феврале 2012-го. В отношении белорусско-польского (ратифицировано Польшей в 2010 году) и белорусско-литовского (ратифицировано Литвой в 2011 году) соглашений Беларусь еще не предоставила соседним странам сведения о выполнении необходимых процедур.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава литовского внешнеполитического ведомства полагает, что решение Беларуси о безвизовом въезде в страну не решит проблем с перемещением граждан.

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