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МИД Литвы: безвизовый режим в Беларуси не особо актуален для литовцев
10.01.2017 16:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Решение Беларуси о введении безвизового въезда иностранных граждан на территорию республики на срок не более пяти дней через Национальный аэропорт Минск не особенно актуально для литовцев, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
© Sputnik Сергей Гунеев
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник 9 января подписал указ №8, которым
"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласовываем так называемый режим местного передвижения, который бы существенно улучшил сообщение, упросил поездки для тех, кто живет в 50 километрах по обеим сторонам границы", – цитирует
Он также ответил, что в этом вопросе (малого приграничного движения – Sputnik) ответ Беларуси еще не получен.
Соглашения об упрощенном порядке перехода через границу для жителей приграничных районов Беларусь, Латвия, Польша и Литва подписали в 2008 году. В настоящее время применяется только белорусско-латвийский документ, который вступил в силу четыре года назад – в феврале 2012-го. В отношении белорусско-польского (ратифицировано Польшей в 2010 году) и белорусско-литовского (ратифицировано Литвой в 2011 году) соглашений Беларусь еще не предоставила соседним странам сведения о выполнении необходимых процедур.
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Глава литовского внешнеполитического ведомства полагает, что решение Беларуси о безвизовом въезде в страну не решит проблем с перемещением граждан.
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