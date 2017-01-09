МИНСК, 10 янв – Sputnik. Решение Беларуси о введении безвизового въезда иностранных граждан на территорию республики на срок не более пяти дней через Национальный аэропорт Минск не особенно актуально для литовцев, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль прокомментировал введение безвизового режима в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник 9 января подписал указ №8, которым устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан , но только при пересечении ими государственной границы через КПП в Национальном аэропорту.

"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласовываем так называемый режим местного передвижения, который бы существенно улучшил сообщение, упросил поездки для тех, кто живет в 50 километрах по обеим сторонам границы", – цитирует Sputnik Литва слова Линкявичюса.

Он также ответил, что в этом вопросе (малого приграничного движения – Sputnik) ответ Беларуси еще не получен.

Соглашения об упрощенном порядке перехода через границу для жителей приграничных районов Беларусь, Латвия, Польша и Литва подписали в 2008 году. В настоящее время применяется только белорусско-латвийский документ, который вступил в силу четыре года назад – в феврале 2012-го. В отношении белорусско-польского (ратифицировано Польшей в 2010 году) и белорусско-литовского (ратифицировано Литвой в 2011 году) соглашений Беларусь еще не предоставила соседним странам сведения о выполнении необходимых процедур.