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МИД: Беларусь предупреждала Россию о введении безвизового режима
10.01.2017 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Интересы России были учтены при введении пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств на территорию Беларуси, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко на пресс-конференции в Минске.
© Sputnik Сергей Гунеев
Накануне глава государства Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому
"Процесса согласования как такового нет. Естественно происходит информирование друг друга. У нас проходят минимум ежегодные консульские консультации. В ходе последних консультаций в том числе мы обозначали возможность организации безвизового въезда на территорию Республики Беларусь", — рассказал Фисенко. Его словам приводит
Он отметил, что действие указа о безвизовом въезде не распространяется на рейсы, прибывшие из России.
"Таким образом учтены интересы наших российских партнеров", — сказал представитель МИД.
При этом Фисенко отметил, что Беларусь пока не намерена расширять действие указа, хотя "расширение безвизового въезда возможно по всем направлениям — перечень стран расширять, увеличивать срок пребывания, расширять перечень пунктов пропуска".
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Интересы России были учтены при введении пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств на территорию Беларуси, заявил начальник...
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