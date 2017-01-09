МИНСК, 10 янв — Sputnik. Интересы России были учтены при введении пятидневного безвизового въезда для граждан 80 государств на территорию Беларуси, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль прокомментировал введение безвизового режима в Беларуси

Накануне глава государства Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане 80 стран получили права нахождения в Беларуси без визы сроком не более пяти суток . В документе подчеркивается, что иностранцы должны пребывать в республику через Национальный аэропорт Минск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник ответил утвердительно на вопрос, согласовывал ли Минск свои планы с Москвой.

"Процесса согласования как такового нет. Естественно происходит информирование друг друга. У нас проходят минимум ежегодные консульские консультации. В ходе последних консультаций в том числе мы обозначали возможность организации безвизового въезда на территорию Республики Беларусь", — рассказал Фисенко. Его словам приводит БелТА .

Он отметил, что действие указа о безвизовом въезде не распространяется на рейсы, прибывшие из России.

"Таким образом учтены интересы наших российских партнеров", — сказал представитель МИД.

При этом Фисенко отметил, что Беларусь пока не намерена расширять действие указа, хотя "расширение безвизового въезда возможно по всем направлениям — перечень стран расширять, увеличивать срок пребывания, расширять перечень пунктов пропуска".

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.