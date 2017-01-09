В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД: Беларусь на данный момент не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании ЕС По его словам, Евросоюз жестко увязывает процесс переговоров об упрощении визовых процедур с заключением соглашения о реадмиссии. "То есть одно соглашение без...

По его словам, Евросоюз жестко увязывает процесс переговоров об упрощении визовых процедур с заключением соглашения о реадмиссии. "То есть одно соглашение без другого просто не вступит в силу. С упрощением визовых процедур никаких принципиальных проблем нет, но это соглашение увязано целиком с соглашением о реадмиссии", — сказал представитель МИД на брифинге в пресс-центре . "Два года назад отношение к этому вопросу было одним, но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне. В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что способны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, в котором это считает необходимым Европейский союз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", — заявил Фисенко. "То есть надо быть готовыми реально принимать людей, которые будут возвращаться к нам в рамках процедуры реадмиссии. Для этого необходимы время и деньги", — добавил он. Над соглашениями об облегчении визового режима и о реадмиссии Беларусь и ЕС работают уже несколько лет. Ожидалось, что документы будут парафированы в мае 2015 года на саммите Восточного партнерства в Риге, однако этого не произошло. Как заявил после саммита глава МИД Беларуси Владимир Макей, соглашения не были парафированы не по вине Беларуси. 24 ноября 2016 года Елена Купчина, занимавшая на тот момент должность замминистра иностранных дел Беларуси, пояснила журналистам: Беларусь хочет получить трехлетний переходный период для имплементации положений соглашения о реадмиссии. Такой срок предоставлялся другим странам, с которыми ЕС заключал подобные соглашения, в том числе с Россией, Украиной и Турцией, подчеркнула она. "Главное для нас сейчас — это решить вопрос о реадмиссии. Дело не в нашей неготовности принять эти обязательства. Мы готовы, но хотим выполнять их достойно", — заявила Купчина.