Александр Лукашенко во время ежегодного вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий «Белорусский спортивный Олимп» говорил о независимости страны и равноправие отношениях с соседями.

Президент цитировал Омара Хайяма: «Упавший духом гибнет раньше срока» и подчеркнул, что у белорусского народа силы духа не занимать.

Традиционно были упомянуты послевоенные времена, когда нация восстановила страну из руин, да и сегодня старается не давать себя в обиду, отстаивая суверенитет. При этом президент намекнул, что и сегодня находятся люди, которые не воспринимают беларусов, как отдельную нацию.

«Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим», - отметил президент и призвал всех творческих людей следовать своему призванию - противостоять лжи, лицемерию, фальши, и бороться за национальные ценности.

Также президент затронул вопрос интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Лукашенко подчеркнул, что любой союз может быть построен только на равноправии и справедливости.

«Когда мы говорим об интеграционных процессах на постсоветском пространстве, в мире, чем ближе, планируем, чтобы эти процессы были, мы исходим именно из этого: должны быть как единая семья. И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Иного не дано. Иным и заниматься не надо - это пустая трата времени», - сказал он, добавив, что только такие союзы могут выжить.