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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Ирана Рафсанджани

10.01.2017 19:45 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 10 января. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, всему иранскому народу, а также родным и близким Али Акбара Хашеми Рафсанджани в связи со смертью бывшего президента Ирана.

Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли сообщение о смерти известного политика, одного из выдающихся деятелей Исламской революции и новейшей иранской истории.

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980—1990-е годы, скончался в возрасте 82 лет.

По сообщениям иранских СМИ, он умер в результате инфаркта.

Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год, но затем проиграл на выборах 2005 года Махмуду Ахмадинежаду.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, всему иранскому народу, а также родным и близким...

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