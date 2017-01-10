|
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Ирана Рафсанджани
10.01.2017 19:45 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 10 января. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, всему иранскому народу, а также родным и близким Али Акбара Хашеми Рафсанджани в связи со смертью бывшего президента Ирана.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли сообщение о смерти известного политика, одного из выдающихся деятелей Исламской революции и новейшей иранской истории.
Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980—1990-е годы, скончался в возрасте 82 лет.
По сообщениям иранских СМИ, он умер в результате инфаркта.
Рафсанджани занимал пост президента с 1989 по 1997 год, но затем проиграл на выборах 2005 года Махмуду Ахмадинежаду.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 января. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, всему иранскому народу, а также родным и близким...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии