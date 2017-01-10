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Лукашенко: Общая задача белорусов — сберечь страну, независимая Беларусь не по душе многим
10.01.2017 18:12 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 10 января. Общая задача нынешних поколений белорусов — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после них. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", спецпремий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп".
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко подчеркнул, что независимость не просто добыть. Но еще сложнее отстоять и защитить. "Сила духа, сплоченность и единство — именно те основы, тот фундамент, без которых сегодня не выжить. Еще тысячу лет назад Омар Хайям сказал: "Упавший духом гибнет раньше срока". И это очень верно! Ведь только сильный духом человек знает, что делать и куда идти. Без крепкого стержня любой обречен на поражение. А нашему народу силы духа не занимать! Белорусы пережили кровопролитные войны, сумели выстоять в тяжелейшие послевоенные времена, восстановили страну из руин, а в наши дни на перекрестке дорог, культур и исторических судеб отстаивают суверенитет родной страны", — сказал глава государства.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что и сейчас находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени. "Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию. Тем более когда речь идет об Отечестве, о родной земле. Именно здесь и есть поле духовной битвы за Беларусь, за наши ценности, идеалы и традиции. И выиграть эту битву, выиграть ее в душах людей — вот подлинное, великое призвание всех тех, кого мы чествуем сегодня, и тех, кто собрался в этом зале", — уверен глава государства.
Премии президента Беларуси "За духовное возрождение" удостоены настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов), заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев, коллективы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Федерация профсоюзов Беларуси.
Названы также лауреаты специальной премии президента деятелям культуры и искусства. В их числе коллективы Национального академического театра имени Янки Купалы, Дворца культуры Молодечно и другие. Награды удостоены также художник, член общественного объединения "Белорусский союз художников" Константин Ващенко и руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси студии декоративно-прикладного искусства "Белорусский сувенир" Центра творчества детей и молодежи Солигорского района Раиса Раманеня.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Общая задача нынешних поколений белорусов — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после них. Об этом Александр...
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