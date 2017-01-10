МИНСК, 11 янв – Sputnik. Активизация процесса переговоров с Европейским Союзом по упрощению визовых процедур невозможна без соглашения о реадмиссии, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Указ о безвизовом режиме въезда в Беларусь официально опубликован

По словам представителя МИД, Евросоюз жестко увязывает вопрос упрощения получения шенгенской визы с заключением соглашения о реадмиссии.

"То есть одно соглашение без другого просто не вступит в силу. С упрощением визовых процедур никаких принципиальных проблем нет. Но это соглашение увязано целиком с соглашением о реадмиссии", – отметил Фисенко.

Как отметил начальник главного консульского управления, два года назад отношение к этому вопросу у партнеров Беларуси было другим.

"Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне. В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что способны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, в котором это считает необходимым Европейский союз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", – пояснил Фисенко.

Представитель МИД добавил, что Беларуси необходимо быть готовой принимать возвращающихся в рамках процедуры реадмиссии людей. "Для этого необходимы время и деньги", – приводит его слова БелТА .

Процедура реадимссии – согласие страны принимать обратно депортируемых из других государств граждан.

Переговоры по упрощению визового режима с ЕС продолжаются уже некоторое время. На данный момент шенгенская виза для белорусов — одна из самых дорогих, она стоит 60 евро. Достаточно сложна и процедура получения визы.

Указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", которым предусмотрен безвизовый порядок въезда в республику на определенный срок при пересечении госграницы через КПП в Национальном аэропорту Минск, был подписан президентом Александром Лукашенко 9 января. Действие документа распространяется на граждан 80 государств: США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства.