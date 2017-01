МИНСК, 11 янв — Sputnik. Прощальную речь в Чикаго Барак Обама закончил слоганом "Yes, we can! Yes, we did" ("Да, мы можем! Да, мы смогли"). Тем самым покидающий Белый дом президент как бы декларировал, что исполнил свои предвыборные обещания. Под слоганом "Yes, we can!" экс-президент США шел на выборы в 2008 году. Речь транслировали американские телеканалы в прямом эфире.

Барак Обама провел на посту президента США максимальные по законам страны два четырехлетних срока. На выборах 2008 года его основным соперником от Республиканской партии был Джон Маккейн, в 2012-м — Митт Ромни.

Обама прощался с американцами почти час, корреспондент Sputnik собрала несколько самых интересных моментов из речи Обамы.

"Еще четыре года!"

Во время того, как Обама произносил речь, толпа его сторонников, собравшихся у трибуны в Чикаго, скандировали "Four more years!" ("Еще четыре года!"). Поскольку президент в США не может занимать свой пост больше двух сроков (восемь лет), Обама не мог баллатироваться на выборах в 2016 году.

​"Я не могу этого сделать", — сказал Обама, но дальнейшая речь воодушевила собравшихся в достаточной степени, чтобы смириться с этим.

"Вы сделали меня лучшим президентом и лучшим человеком. "Я впервые приехал в Чикаго, когда мне было двадцать. Тогда я еще искал себя, искал смысл жизни. Здесь неподалеку я начал работать с религиозными группами — в тени заводских стен. Именно на этих улицах я стал свидетелем силы веры и тихого достоинства простых рабочих, сталкивающихся лицом к лицу с потерями и необходимостью бороться. Здесь я узнал, что изменения возможны только тогда, когда в них вовлечены простые люди, когда они берутся за руки и вместе требуют перемен.После восьми лет президентского срока я все еще верю в это".

Демократия — порой кровавое дело

"Да, наши успехи были неравномерны. Работать над установлением демократии всегда тяжело. И долго. Порой даже кроваво. Делая два шага вперед, мы всегда чувствовали, что на шаг отступаем. <…>



© REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама не сдержал слез в прощальной речи

Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка выйдет из кризиса, что произойдет перезагрузка нашей автомобильной промышленности, сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с Кубой, свернем Иранскую ядерную программу без единого выстрела, избавимся от вдохновителя теракта 11 сентября, если бы сказал вам, что мы добьемся легализации однополых браков и гарантируем право на медстрахование для наших граждан, вы бы сказали, что мы слишком преувеличиваем свои планы.

Но это то, что мы сделали. Что вы сделали".

Отличные новости!

"Хорошая новость в том, что экономика воспряла. Заработная плата, доходы, стоимость наших домов и пенсии все растут.



© REUTERS John Gress Барак Обама с женой Мишель и дочерью Малией

Богатые платят справедливую долю налогов. Даже сейчас уровень безработицы близок к 10-летнему минимуму. Количество людей, не имеющих страховку, еще никогда не было таким низким".

…и немного самокритики

"Но сколь значительны ни были бы наши достижения, этого недостаточно".

Я вас не брошу

"Мои американские последователи, было честью служить вам. Я не остановлюсь, фактически, я буду прямо здесь, с вами, как гражданин, до конца своих дней. Но сейчас, независимо от того, молоды вы, или молоды сердцем, у меня к вам последняя просьба, об исполнении которой хочу попросить как ваш президент — о том же я просил восемь лет назад, когда вы решили сделали на меня ставку. Прошу вас верить — не в меня, как человека, который приведет вас к переменам, а в себя.

<…>

Спасибо. Хранит вас Бог. Как хранит он Соединенные Штаты Америки. Спасибо".