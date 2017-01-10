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Елена Купчина вручила копии верительных грамот представителю МИД Австрии

11.01.2017 13:36 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина 10 января вручила копии верительных грамот генеральному секретарю (первый заместитель министра) Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Михаэлю Линхарту.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, участники встречи обсудили "широкий спектр вопросов" двусторонней повестки дня, ряд совместных мероприятий, направленных на интенсификацию белорусско-австрийского сотрудничества в политической, экономической и иных сферах. Кроме того, обсуждались мероприятия в контексте предстоящего празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Австрией, а также белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе и австрийского председательства в ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия по линии Беларусь — ЕС.

В тот же день Купчина встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньеро, которому передала уведомительное письмо министра иностранных дел Беларуси о ее назначении постоянным представителем Беларуси в ОБСЕ. Купчина и Дзанньеро обсудили текущее состояние сотрудничества Беларуси и ОБСЕ, перспективы развития взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и общеевропейской безопасности.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина 10 января вручила копии верительных грамот генеральному секретарю (первый заместитель министра)...

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