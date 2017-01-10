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Глава МИД Макей принял копии верительных грамот у посла Норвегии

11.01.2017 13:24 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Посол Норвегии в Украине и Беларуси по совместительству Уле Терье Хорпестад 11 января в Минске вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, стороны обсудили перспективные направления белорусско-норвежских отношений, тематику сотрудничества по линии Беларусь — ЕС, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Хорпестад приступил к работе в Киеве в сентябре 2016 года.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Посол Норвегии в Украине и Беларуси по совместительству Уле Терье Хорпестад 11 января в Минске вручил копии верительных грамот министру...

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