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Представитель Беларуси при ООН: Совет безопасности приносит мало пользы для мира в качестве политического театра
11.01.2017 13:43 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 11 января. Совет безопасности ООН приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. Об этом, как сообщает пресс-служба МИД, заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас, выступая 10 января в открытой дискуссии Совета безопасности ООН "Предотвращение конфликтов и сохранение мира".
По словам Дапкюнаса, миру крайне необходим Совет безопасности, который определяется "не столько движением шестерен его политического механизма, сколько искренним взаимодействием человеческих существ, делающих благородную попытку построения диалога между партнерами для лучшего взаимопонимания", отмечается в сообщении.
Белорусский дипломат также отметил, что постепенное разрушение в последние десятилетия мирового порядка, основанного на правилах и принципах, существенно увеличило риск глобального ядерного конфликта между главными мировыми державами — умышленно, из-за ошибки или по трагическому стечению обстоятельств.
В этих условиях и в отсутствие договоренности между ведущими ядерными державами об их общей первичной ответственности за предотвращение глобальной войны и установление коллективной системы поддержания мира все попытки международного сообщества, в том числе в рамках ООН, найти прочное решение неглобальных конфликтов будут тщетными, заявил Дапкюнас.
Он подчеркнул, что мир должен осознать настоящую степень хрупкости окружающей среды — физической, социальной, культурной и политической — и прекратить проверку на прочность ее устойчивости.
Дапкюнас поднял вопрос об особой ответственности наиболее мощных в военном отношении государств мира за лидерские поступки по созданию и охране коллективной правовой системы поддержания мира.
Дапкюнас также высказал мнение, что показателем реального успеха в работе Совета безопасности является не количество проведенных заседаний и принятых резолюций, а способность каждого члена совета способствовать созданию внутри одного из главных органов системы ООН "атмосферы большей нравственной востребованности постоянного диалога между мировыми сверхдержавами и их способности взаимного сопереживания".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Представитель Беларуси при ООН: Совет безопасности приносит мало пользы для мира в качестве политического театра
Минск, 11 января. Совет безопасности ООН приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. Об этом, как сообщает пресс-служба МИД, заявил постоянный...
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