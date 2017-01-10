﻿ Представитель Беларуси избрана заместителем председателя бюро исполнительного совета ЮНИСЕФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Представитель Беларуси избрана заместителем председателя бюро исполнительного совета ЮНИСЕФ

11.01.2017 13:58 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 11 января. Заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН в Нью-Йорке Ирина Величко 10 января была избрана одним из заместителей председателя бюро исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Первая сессия ЮНИСЕФ пройдет в Нью-Йорке с 7 по 9 февраля.

В состав бюро исполнительного совета ЮНИСЕФ входят председатель и четыре заместителя. Все пять членов бюро являются представителями одной из региональных групп и избираются ежегодно исполнительным советом ЮНИСЕФ. Бюро служит мостом между секретариатом ЮНИСЕФ и представленными в исполнительном совете странами.

Бюро способствует быстрому решению административных и функциональных вопросов, содействует проведению переговоров по решениям исполнительного совета и повышению эффективности его работы, отмечается в сообщении.

В состав бюро помимо Величко были избраны представители Антигуа и Барбуды (председатель исполнительного совета), Буркина-Фасо, Норвегии и Саудовской Аравии.

На своей первой сессии в феврале 2017 года исполнительный совет ЮНИСЕФ рассмотрит ход подготовки нового стратегического плана работы фонда на следующие четыре года, результаты совместной с другими фондами ООН работы по предотвращению распространения ВИЧ и СПИД, а также примет страновые программы в государствах региона Южной Африки и Латинской Америки.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 января. Заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН в Нью-Йорке Ирина Величко 10 января была избрана одним из заместителей председателя бюро...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Представитель Беларуси при ООН: Совет безопасности приносит мало пользы для мира в качестве политического театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика