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Представитель Беларуси избрана заместителем председателя бюро исполнительного совета ЮНИСЕФ
11.01.2017 13:58 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 11 января. Заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН в Нью-Йорке Ирина Величко 10 января была избрана одним из заместителей председателя бюро исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Первая сессия ЮНИСЕФ пройдет в Нью-Йорке с 7 по 9 февраля.
В состав бюро исполнительного совета ЮНИСЕФ входят председатель и четыре заместителя. Все пять членов бюро являются представителями одной из региональных групп и избираются ежегодно исполнительным советом ЮНИСЕФ. Бюро служит мостом между секретариатом ЮНИСЕФ и представленными в исполнительном совете странами.
Бюро способствует быстрому решению административных и функциональных вопросов, содействует проведению переговоров по решениям исполнительного совета и повышению эффективности его работы, отмечается в сообщении.
В состав бюро помимо Величко были избраны представители Антигуа и Барбуды (председатель исполнительного совета), Буркина-Фасо, Норвегии и Саудовской Аравии.
На своей первой сессии в феврале 2017 года исполнительный совет ЮНИСЕФ рассмотрит ход подготовки нового стратегического плана работы фонда на следующие четыре года, результаты совместной с другими фондами ООН работы по предотвращению распространения ВИЧ и СПИД, а также примет страновые программы в государствах региона Южной Африки и Латинской Америки.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 11 января. Заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН в Нью-Йорке Ирина Величко 10 января была избрана одним из заместителей председателя бюро...
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