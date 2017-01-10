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МИД объяснил иностранным дипломатам порядок безвизового въезда
11.01.2017 17:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв — Sputnik. Представители Министерства иностранных Беларуси дел провели встречу с руководством и представителями аккредитованных в Минске дипломатов стран-членов ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана, сообщили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
Встречу с дипломатами проводили начальник Главного консульского управления МИД Игорь Фисенко, начальник управления общеевропейского сотрудничества Андрей Бушило и начальника управления Евразийской интеграции Алексей Самосуев.
"В ходе встречи иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях Указа Президента Республики Беларусь "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", — сообщили в пресс-службе МИД.
Как уточнили в пресс-службе МИД, при принятии соответствующего решения Беларусь "учитывала свое Председательство в Центрально-Европейской Инициативе и проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года".
"Подчеркнута заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами. Отдельно на встрече обсуждена региональная ситуация", — добавили в пресс-службе МИД.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
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Беларусь подчеркивает стремление к сотрудничеству в политической, торгово-экономической и иных сферах с ЕС, США, Японией, Южной Кореей, Норвегией и Ватиканом.
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