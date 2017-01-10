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Белорусский МИД осудил теракты в Афганистане
11.01.2017 17:34 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 11 января. "В Беларуси с болью восприняли трагические известия о террористических актах 10 января 2017 года в Афганистане, повлекших за собой многочисленные жертвы", — говорится в распространенном в среду заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
"В результате действий террористов погибли десятки людей, включая членов делегации Объединенных Арабских Эмиратов, выполнявшей гуманитарную миссию, среди пострадавших чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Афганистане", — отмечается в заявлении.
Белорусская сторона "решительно осуждает терроризм в любых формах и проявлениях, выражает поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом".
В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле и в Кандагаре погибло 49 и ранено 90 человек.
БелаПАН.
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Минск, 11 января. "В Беларуси с болью восприняли трагические известия о террористических актах 10 января 2017 года в Афганистане, повлекших за собой многочисленные...
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