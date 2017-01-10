МИНСК, 11 янв — Sputnik. Россия имеет "географический" план по восстановлению ее места на глобальной арене, действиями Москвы необходимо давать ответ, заявил кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Кто такой мистер Тиллерсон

В среду Тиллерсон выступил в комитете сената по международным отношениям, который рассматривает его кандидатуру на пост главы Госдепа.

"Россия более чем чего-то еще хочет вернуть свое место на глобальной арене. У них есть взгляд на развал Советского Союза. Они были немного дезориентированы в переходное время", — сказал Тиллерсон.

Он добавил, "план России географический. И если не отвечать акциями на этот план, она будет продолжать свои действия".

Тиллерсон подчеркнул, что Россия в своих действиях "не учитывает интересы США". "В то время как Россия ищет уважения и значимости на международной сцене, ее недавние действия не учитывают американские интересы", — уточнил он. Кандидат в госсекретари не сказал, о каких действиях идет речь.

Тиллерсон упомянул о России в контексте "угроз в меняющемся мире". В том же контексте он упомянул о Китае. "Наши отношения с Китаем были и дружескими, и враждебными", — сказал Тиллерсон.

Нужно узнать, чего хочет Москва

Вместе с тем Тиллерсон заявил о необходимости диалога с Россией. Он подчеркнул, что Вашингтон должен отойти от соперничества с Москвой и переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

"Мы должны провести с ней (РФ — ред.) важный разговор: хочет ли Россия сейчас и всегда быть противником США? Хотите ли вы ухудшения? Хочет ли Россия других отношений?" — сказал.

При этом он заявил, что у США и России "различные ценности".

"Диалог очень важен. Мы должны перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени, а по другим вопросам мы будем противниками", — сказал Тиллерсон.

На вопрос о том, в каком состоянии находятся отношения к РФ, Тиллерсон ответил: "Я думаю, что на данный момент Россия недружественный соперник, и надеюсь, что они не перейдут в категорию врагов".

Среди возможных точек соприкосновения кандидат на пост главы американской дипломатии назвал ядерную сферу. "Да, я думаю, что это та область, в которой мы должны продолжать сотрудничать с Россией, иметь доступ к ним, следить за исполнением их обязательств и быть уверенными, что наши обязательства также исполняются", — ответил Тиллерсон на вопрос сенатора, видит ли он перспективы сотрудничества с РФ в ядерной сфере и в области нераспространения ядерного оружия.

Российские хакеры

Тиллерсон уклонился от вопроса сенатора от Флориды Марко Рубио, будет ли тот советовать избранному президенту Дональду Трампу отменить приказ текущего президента Барака Обамы о санкциях против России в связи с ее якобы вмешательством в президентские выборы. "Что действительно нужно — всесторонний обзор нашей системы кибербезопасности и нашей политики в этой области… Мы проконсультируемся по этому исполнительному листу не только с президентом, но и со всеми нашими агентами и сделаем свои выводы", — сказал он.

Тиллерсон выразил доверие работе американских спецслужб, опубликовавших доклад о кибератаках. "Я читал межведомственный доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия, о которых вы сказали, были предприняты", — сказал Тиллерсон,

"Я не могу подтвердить это, хотя это отмечено в отчете", — отметил кандидат, отвечая на вопрос, причастен ли президент РФ Владимир Путин к организации кибератак на США.

При этом он сказал, что "это допущение справедливо".

Тиллерсон вместе с тем отметил, что у него не было секретных брифингов со спецслужбами США на тему хакеров.

Действия РФ в Сирии

Сенатор Роберт Менендес на слушания в конгрессе спросил Тиллерсона: "Были ли целью России в Сирии, в Алеппо, например, больницы, и было ли это нарушением международного порядка?"

"Да, это неприемлемое поведение", — заявил Тиллерсон.

На вопрос, является ли это военным преступлением, Тиллерсон заявил, что не располагает полнотой информации. «Я бы не хотел полагаться только на то, что сообщалось публично. Я бы хотел подтверждения от (разведывательных — Sputnik) учреждений, которые предоставили бы мне непререкаемые факты", — сказал Тиллерсон.

Крым им не принадлежал

Комментируя присоединение Крыма в 2014 году, Тиллерсон заявил: "Они взяли территорию, которая им не принадлежала".

Он также констатировал, что минские соглашения по Украине пока не выполнены. "Процесс реализации минских соглашений, насколько я понимаю, продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута", — отметил он.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал Тиллерсон.

Он также заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.