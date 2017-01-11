МИНСК, 11 янв — Sputnik. Россия будет больше уважать США, когда хозяином Белого дома станет Дональд Трамп, об этом он заявил на пресс-конференции в среду.



© REUTERS KEVIN LAMARQUE Тиллерсон рассказал, что делать с желанием России вернуть место в мире

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

"Происходит много взломов", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, это делала "Россия и другие страны, другие люди".

Вместе с тем избранный глава государства подчеркнул, что больше Россия ничего взламывать не будет.

"Она (Россия — Sputnik) не должна была этого делать, она не будет больше это делать", — сказал Трамп. "Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом", — добавил он.

Трамп не считает, что Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ по обвинению причастности к кибератакам.

"Я не говорю, что Обама зашел слишком далеко", — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что помимо РФ атаки мог совершить "кто-то другой".

Будущий президент выразил мнение, что слово "перезагрузка" нельзя применять к развитию отношений между Вашингтоном и Москвой. "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — сказал Трамп.

Однако он выразил надежду, что сможет поладить с президентом РФ Владимиром Путиным.