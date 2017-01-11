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Обзор важнейших событий 11 января 2017 года
11.01.2017 22:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 11 января. Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич покинула ряды Русского ПЕН-центра, обвинив руководство организации в трусости перед российскими властями. В комментарии БелаПАН Алексиевич пояснила, что приняла такое решение после того, как стало известно об исключении из этой организации российского писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Исполнительный комитет Русского ПЕН-центра посчитал, что Пархоменко вел "провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами" организации. "Русские писатели, по-моему, так боялись, как они боятся сегодня, такие трусливые были только во времена Сталина, — заявила Алексиевич. — Сейчас они тоже готовы облизывать сапоги власти. Это, конечно, трусость. Я считаю, что идея ПЕН-центра была в том, чтобы именно служить добру. Писатели должны не только писать, но и служить добру, помогать". Пархоменко был в числе 60 членов ПЕН-центра, которые 24 декабря прошлого года обратились с открытым заявлением к Владимиру Путину. Они попросили президента России помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20-летний срок по обвинению в экстремизме. Практически сразу после этого пресс-служба писательской организации опубликовала сообщение, в котором подчеркнула, что руководство ПЕН-центра к этому заявлению не имеет отношения. Затем исполком организации выпустил официальное заявление по поводу Сенцова, в котором выразил обеспокоенность судьбой режиссера и попросил Путина содействовать смягчению условий его содержания, но отказался требовать его освобождения. Пархоменко расценил это как попытку руководителей ПЕН-центра откреститься от обращения сторонников идеи помилования Сенцова, чтобы не попасть в опалу.
Депутат Палаты представителей от Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая 10 января направила обращение к Александру Лукашенко с призывом отменить декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Канопацкая отмечает, что экономика находится в системном кризисе, а по оценке Евразийского фонда стабилизации и развития, являющегося одним из кредиторов белорусской экономики, при нынешней экономической структуре в стране избыточная численность сотрудников оценивается в 700 тыс. "Люди живут в атмосфере неопределенности, страха потерять работу, остаться без средств для финансирования обучения детей и лечения престарелых родителей. В такой ситуации дополнительное раздражение и негодование вызывает налог на тунеядцев. Так его называют люди. Он был введен декретом № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" от 2 апреля 2015 года. Данный документ наглядно демонстрирует дефекты при подготовке нормативных актов, очевидные просчеты при прогнозировании последствий их принятия", — пишет Канопацкая. Политик отмечает низкую эффективность выявления плательщиков сбора на финансирование госрасходов, а также говорит об издержках государства при поиске т.н. тунеядцев, в том числе издержках репутационных, связанных с нарушениями прав человека.
Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" планирует выдвинуть 50 кандидатов в депутаты на очередных местных выборах, которые должны пройти не позднее 20 февраля 2018 года, сообщил лидер организации Юрий Лукашевич. По его словам, подготовка и выдвижение кандидатов в депутаты будет проходить в рамках кампании "20/20", которую начинает "Моладзь БНФ" и которая охватит также парламентские и президентские выборы 2020 года. После местных выборов "Моладзь БНФ" намерена отобрать 20 претендентов, которые будут выдвинуты кандидатами в депутаты на парламентских выборах. Кроме того, организация планирует определиться с человеком, которого хотела бы видеть кандидатом в президенты от Партии БНФ.
Иностранцев, претендующих работать на строительстве БелАЭС и во время ее эксплуатации, будут проверять органы госбезопасности. Это предусмотрено указом президента № 515 "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" от 31 декабря 2016 года. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале 11 января. Органы госбезопасности должны проводить "проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей, <...> и работников организаций, участвующих в сооружении Белорусской атомной электростанции, на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Проверки будут проводиться с письменного согласия иностранного работника, кандидата на должность или работника подрядной организации. "Несогласие иностранного работника или кандидата на должность с проведением в их отношении проверочных мероприятий либо выявление по результатам таких мероприятий сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности", — говорится в указе.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 11 января. Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич покинула ряды Русского ПЕН-центра, обвинив руководство организации в трусости перед...
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