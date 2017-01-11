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Белорусский посол в Германии обсудил вопросы двусторонних отношений с представителями канцелярии Меркель

11.01.2017 20:58 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Вопросы развития белорусско-германских отношений, взаимодействие между Беларусью и ЕС, а также региональную ситуацию обсудил 10 января в канцелярии Ангелы Меркель посол в Берлине Денис Сидоренко.

По сообщению пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства, дипломат провел переговоры с начальником управления двусторонних отношений со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа ведомства федерального канцлера Кнутом Абрахамом и советником канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Вопросы развития белорусско-германских отношений, взаимодействие между Беларусью и ЕС, а также региональную ситуацию обсудил 10 января в...

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