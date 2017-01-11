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Замминистра иностранных дел Кравченко обсудил вопросы сотрудничества с послом Франции

11.01.2017 18:52 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 11 января. Состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях обсудили 11 января заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и посол Франции Дидье Канесс.

Обсуждение состоялось "в том числе в контексте 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Францией, отмечаемого в 2017 году", сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. Состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях обсудили 11 января заместитель министра...

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