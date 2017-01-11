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Мадуро выступит с ежегодным отчетом в верховном суде вместо парламента
12.01.2017 08:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Верховный суд Венесуэлы накануне опубликовал сообщение, в котором действия оппозиции по признанию президента страны Николаса Мадуро были признаны ничтожными.
Оппозиционный парламент на заседании 9 января объявил президента Мадуро оставившим пост в силу неисполнения обязанностей главы государства. В то же время верховный суд заявил, что национальная ассамблея не обладает необходимыми полномочиями для смещения Мадуро.
Судьи отметили, что все решения последних заседаний не имеют силы, так как парламент проявляет неуважение к исполнительной власти и превышает установленные законом нормы своей деятельности.
В этой ситуации суд разрешил президенту выступить с ежегодным отчетом в ближайшее воскресенье не перед парламентом, а в верховном суде.
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Суд отметил, что парламент нарушает установленные законом нормы деятельности и проявляет неуважение к власти.
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