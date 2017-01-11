МИНСК, 12 янв — Sputnik. Верховный суд Венесуэлы накануне опубликовал сообщение, в котором действия оппозиции по признанию президента страны Николаса Мадуро были признаны ничтожными.



© REUTERS Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро

Оппозиционный парламент на заседании 9 января объявил президента Мадуро оставившим пост в силу неисполнения обязанностей главы государства. В то же время верховный суд заявил, что национальная ассамблея не обладает необходимыми полномочиями для смещения Мадуро.

Судьи отметили, что все решения последних заседаний не имеют силы, так как парламент проявляет неуважение к исполнительной власти и превышает установленные законом нормы своей деятельности.

В этой ситуации суд разрешил президенту выступить с ежегодным отчетом в ближайшее воскресенье не перед парламентом, а в верховном суде.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в результате чего законодательная и исполнительная власти прекратили взаимодействие. Мадуро ранее обвинил оппозицию в попытке переворота, а парламент на это заявил о нарушении конституции со стороны президента.